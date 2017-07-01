〈台北都會〉地裂漏水又悶熱 板橋果菜市場落漆

2017-07-01

〔記者何玉華／新北報導〕五月初甫風光開幕的板橋果菜批發市場，在六月初的豪大雨中，攤商經歷戶外下大雨、室內也下雨的窘境，又發現頂樓停車坪大面積裂痕，讓人怵目驚心，新北市議員劉美芳昨到現場會勘，發現一樓天花板處處漏水結晶，攤商汗流浹背悶熱難耐，劉美芳不禁問「不是才剛蓋好嗎？」要求相關單位一個月內改善。

新工處：會找出漏水源改善

新建工程處副處長王益翔解釋，屋頂做停車場，為了防水，鋪面會有一定厚度的水泥沙漿，打磨時因為乾濕的壓力不同，會出現乾縮裂痕，理論上與結構安全無關；不過為化解疑慮，可請具公信力的單位鑑定，但鑑定通常曠日廢時也花錢，將再協調，先請專業土木技師評估裂痕與一樓漏水的關聯性，釐清結構安全的疑慮；另一方面，一樓漏水若與頂樓裂縫無關，必須找出漏水源改善。

劉美芳說，二樓停車坪上大面積的裂痕，怵目驚心，台灣地震多、颱風多，這樣的結構是否能讓人安心？何況一樓批發市場在早上交易時間有近千人聚集，萬一發生意外，誰能負責？她質疑施工品質及驗收過程太過輕率，要求負責興建的新建工程處在一個月內提出結構安全報告。

一行人隨後到一樓批發市場內了解龜裂及漏水情形，現場有攤商抱怨通風不良、悶熱，宛如大烤爐；攤商說，開幕前繳交一千元由果菜公司裝設電風扇，結果一點效果都沒有，還要自備電風扇、移動型冷氣機，凌晨一點多作業，一樣熱得滿身汗；劉美芳指出，高溫可能造成蔬果損壞，希望農業局、工務局、果菜公司盡快施作大型吊扇及噴霧式灑水設備，解決通風問題。

出席會勘的果菜公司副總經理黃桂蘭表示，將會與新工處研商解決之道，並籌措改善經費。