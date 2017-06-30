〈台北都會〉北投納涼季 湯樂園打頭陣

2017-06-30

〔記者張凱翔／台北報導〕炎炎夏日週末不知何處去？台北市文化局策劃「北投納涼季」系列活動，「井村大吉的北投湯樂園」歷史特展昨於溫泉博物館首登場，七月一、二日則是活動高潮，有搖滾音樂表演、馬戲丑劇、文創市集和戶外電影院與野餐。

野餐看表演 逛冰山市集

文化局說，一九一三年時任台北廳長的井村大吉，為了慶祝北投公共浴場落成（現為北投溫博館），舉辦納涼季；之後日本官方都會舉辦大型夜間納涼晚會，撫慰在台日人，除了放煙火，還有舞台表演和各式小販，也是台灣夜市文化起源。

為了重現當年榮景，納涼季有兩場大型夜間活動，包括七月一日及二日的「仲夏冰西瓜山樂園」，從下午四點開始，新北投七星公園則有冰山市集、西瓜冰池、夾子電動大樂團表演、馬戲丑劇、夜光遊樂場和星空電影院播放《五星級魚干女》。

井村大吉的北投湯樂園歷史特展則將北投溫博館布置成裝置藝術，在大浴池中掛上薄紗垂簾，在注滿水的浴池中放入清涼感十足的透明浮鈴，一旁則是一系列環狀影像展覽，回顧北投成為知名溫泉鄉的歷史脈絡。

七月九至十六日間，北投衛戍醫院及北投台銀舊宿舍分別有四場及五場導覽活動。北投衛戍醫院是台灣首座溫泉療養院，建於一八九八年，是台灣僅存日治初期軍事醫療專用建築；北投台銀舊宿舍於一九二○年代為小塚家別墅，一九三○年代再與新松島旅館改建結合，建築融合日本茶室、溫泉旅館及和洋混風豪宅。

北投納涼季持續至七月二十三日晚上，系列活動都免費參加，但兩處古蹟導覽活動需事先報名，詳情可上北投溫泉博物館網站查詢。