〈台北都會〉台北》3家一般觀光旅館違規 複檢過關

2017-06-30

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府四月二十五日至五月九日聯合稽查十七家一般觀光旅館，北投麗禧溫泉酒店、歐華酒店、北投老爺酒店三家分別因為泳池未依規定配置救生員、消防防護計畫未更新、受信總機故障等原因，產生安全疑慮而違規，至五月底已個別複檢合格。

台北市有十八家一般觀光旅館，中山區就達七家，北投區、中正區各三家居次；包括日勝生加賀、北投麗禧、北投老爺、台北君品、首都、帝后、第一、六福、慶泰、歐華、亞士都、有園、寒舍艾麗、天成、洛碁、福容與台北花園；松山區的量子酒店四月才新成立，已額外接受檢查。

市府檢查項目包含建築物防火避難設施、設備安全檢查申報、消防設備、防火管理、公共意外責任保險、食品及營業衛生、菸害防制、勞動安全、空氣污染、健身房與游泳池設備及安全管理等。

結果顯示，只有北投麗禧溫泉酒店游泳池未依規定配置救生員於現場執行業務，歐華酒店未更新消防防護計畫，而北投老爺酒店消防受信總機故障，如果發生緊急事故時，警報器無法正常運作。

北投麗禧發聲明，游泳池配有兩名救生員，但稽查當時是傍晚五點四十五分，現場沒客人，才暫停營業，讓救生員去用膳，體育局官員剛好到場稽查，排班上確實有漏洞，已立即檢討，並經複查合格。

歐華也強調，消防防護計畫已重新修改，完成改善。北投老爺則表示，受信總機只是在檢查時剛好當機，平常運作正常，也通過複檢合格。