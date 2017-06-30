〈台北都會〉台北》頂樓加蓋也可申請 住宅租金最高補貼7千

2017-06-30

〔記者黃建豪／台北報導〕住宅補貼即將開放申請！只要符合家庭成員無自有住宅、家庭年所得低於一二八萬元等條件，在七月二十一日至八月三十一日填妥申請書及檢附相關文件，掛號郵寄或送至台北市都市發展局申請，最高補貼金額可達七千元，值得一提的是，往年禁止提出申請的頂樓加蓋等非法建築的承租戶，今年特別允許申請補貼。

內政部今年度提供台北市民申辦住宅補貼的計畫戶數，分別為租金補貼九千兩百戶、購置住宅貸款利息補貼五三六戶及修繕住宅貸款利息補貼二二○戶，發放每月三千至五千元補貼款。北市府則加碼，補貼戶數不受內政部計畫戶數限制；此外，若申請人育有三名以上未成年子女或為台北市列冊低收入戶者，可各加碼一千元，加碼後最高可補貼至七千元。

都發局提醒申請民眾，送件或出門前，記得檢視租賃契約影本應記載出租人姓名、出租人國民身分證統一編號、承租人、租賃住宅地址、租賃金額及租賃期限等資料。

依規定，租金補貼申請條件需年滿二十歲、家庭成員均無自有住宅，還設籍台北市、家庭年所得低於一二八萬元、每人每月平均所得低於五萬四四○四元，申請家戶平均每人動產（存款、股票等）額度需低於十五萬元、家庭不動產（土地、商辦等）現值總額需低於八七六萬元。

承租非合法建物 （如頂樓加蓋）的弱勢家庭特別注意，今年放寬規定，允許符合住宅法第四條規定的經濟或社會弱勢者提出申請，只要從二○一五年十二月前就已承租非合法建物，承租滿一年，僅限一次申請，希望透過租金補貼，鼓勵弱勢家庭改善居住環境，移居至合法房屋。