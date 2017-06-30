〈台北都會〉台北》敬老卡新用途 最快10月刷卡共餐

2017-06-30

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲和社會局長許立民昨參加大同區保安里老人共餐活動，柯文哲致詞時說，將於重陽節推出捷運、YouBike和場館優惠，現也規劃刷卡吃老人共餐的可能性。許立民說明，若未來共餐採刷敬老卡，除了方便里長核銷金額，也可統計社區參加活動人數，老人家不用每次紙本簽到，但目前仍在需求規劃階段，如果順利的話，系統十月可以上線。

台北市老人共餐，每週提供餐飲服務，每餐食材費，市府最高補助四十元，主辦者需備有老人共餐簽到名冊向區公所請款。柯文哲說，若老人共餐用敬老卡簽到，對里長核銷很方便。許立民說，若共餐系統上線，里長也方便核銷，還可順便統計參加人數，不排除對活動辦得好的里頒獎表揚。

許立民受訪時補充，柯市府上任以來，共餐據點已從五十三個擴張到近三百個，數量大到無法用紙本繼續作業，如果年輕人或沒帶敬老卡的人要共餐，也很歡迎，但市府就無法補助那個人的餐費。至於時程，市長在四月提出構想，目前還在蒐集意見，希望十月上線。

不過，許多里長抱怨，共餐立意很好，但補助只有四十元金額太低、核銷制度麻煩且半年才撥款一次，里長代墊金額會很高。若以一餐八十元、一週三次、每次三十位老人參加，半年就要花十七萬多元，萬一找不到志工，還要額外請人，因此，快速核銷有助共餐計畫。

里長：一餐補助40元太少

保安里長張賦脈坦言，昨市長光臨，才會出十樣菜，平常都是四到五菜配一湯，一餐四十元補助只夠零頭，所以她乾脆沒去領補助，都是靠善心人士捐款來辦共餐；如果老人共餐用敬老卡簽到，她則擔心老人家記性不好，忘記帶卡又硬要共餐的話，反而會麻煩，建議市府規劃變通方案。