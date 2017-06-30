〈台北都會〉台北》4財產處分案今表決 民進黨團：含恨支持

2017-06-30

〔記者何世昌、沈佩瑤／台北報導〕台北市議會今天將表決四項財產處分案，市長柯文哲前天拜訪民進黨團，承諾不再批評中央，換取全案支持；不料，柯昨早翻臉不認帳，稱「該講的還是要講」。對此，民進黨團總召許淑華怒撂話，這次表決是「含恨支持」，下次審預算就不會了！民進黨市議員何志偉也說，希望柯改善，否則與民進黨關係終淪「兩個互相：互相傷害、互相幹譙！」

市議會今表決立法院換地案、南港機廠聯開解約案、北投畸零地讓售案、二備金決算。國民黨團已決議反對南港機廠解約案，其餘「原則反對、開放表決」。

而民進黨團不滿柯文哲屢罵中央施政、表決態度遲疑，遲至前天中午才召開黨團會議討論態度。柯Ｐ為求表決過關，當天也拜會民進黨團，放低姿態說不再批評中央。但才隔一日，柯就翻臉不認帳，昨早聯訪還稱「該講的還是要講」，並批評健保制度缺陷、衛福部試辦計畫虎頭蛇尾。

許淑華聞訊後直言，柯市長口口聲聲稱「五個互相」，冀望中國互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解，卻不能與民進黨達到互相信任、互相尊重，難道柯市長就這麼親中嗎？她撂話，柯已背信，下次審預算不會再「含恨支持」，該刪的預算一筆都不會留。

何志偉也說，民進黨從未對不起柯文哲，柯再不改，雙邊關係恐僅剩「兩個互相：互相傷害、互相幹譙！」他不希望此事發生。