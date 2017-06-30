〈台北都會〉台北》YouBike站蓋好半年 仍未通電

2017-06-30

〔記者何世昌／台北報導〕國民黨市議員王鴻薇昨早在光華新天地旁召開記者會，指光華商場YouBike站體早在去年十二月就完成建置，迄今事隔半年，竟未通電、一台車都沒有！另有十四個站體也是同樣狀況，她酸說：「難道是把站體當成裝置藝術？」

台北市交通局技正彭志文回應，光華商場YouBike站體完工前，已向台電公司申請通電；但台電施工時遇到地下管線障礙，後來又遇到梅雨，導致通電時程一延再延。由於雙邊並無簽訂契約，北市府對台電並無約束力，只能任由延宕、被動等待台電通電。

彭志文也說，光華商場YouBike站體因尚未通電，整體工程不算完工，交通局尚未驗收，尾款也還沒付給廠商。

媒體詢問，若台電公司遲遲未接電、驗收時程一再延宕，廠商就永遠拿不到尾款？彭志文僅稱，都有按照合約付款。王鴻薇立刻嘲諷：「難怪廠商都不敢接柯市府的標案！」

王鴻薇說，光華商場YouBike站體並非個案。另有十四個站體未通電，分別是捷運萬隆站（一號出口）、捷運中山站（二號出口）、捷運芝山站（一號出口）、捷運忠孝復興站（五號出口）、莒光大埔街口、樂群二明水路口、承德路三段八巷口、南京光復路口、忠孝東路六段一百八十五巷口、新明成功路口、迪化休閒運動公園、松友公園、健安新城、陽明高中。

交通局：15站年底前啟用

彭志文則承諾，所有站體一定於今年底前完工通電，並啟用營運。