〈台北都會〉淡北道路治塞? 北投人駁新北官員

2017-06-30

〔記者陳紜甄、周彥妤、李雅雯／綜合報導〕「淡水河北側沿河平面道路」（淡北道路）正進行二階段環評，總工程款廿八億元，其中有二億元在台北市北投區大度路、立德路口興建七百公尺陸橋，新北市新工處昨天在北投一德里召開說明會，卻未邀請北市府官員，令住戶質疑，新北市政府找北市民幫忙背書，住戶也不滿開路促進淡水商業，卻造成台北市交通壅塞。

新北市新工處企劃科長魏竹威說，兩年前八仙塵爆導致四百人受傷，適逢交通尖峰時段，救護困難，淡北道路將可做為救援替代道路。不過，台北市議員何志偉北投服務處主任李世皓反駁，新北淡水都市計畫中原規劃醫療區域，現卻改為倉儲區域，如今再興建淡北道路，根本是本末倒置。

新北市新工處說，淡北道路可分擔北市中央北路至立德路段部分車流，改善交通壅塞現象；立德路至大業路段僅增加七％到十二％車流，仍在容量許可範圍內。但現場民眾打臉說，數據講得很好聽，但台北市交通局未出席，「我們怎麼知道正不正確？」

北投關渡社區發展協會理事長陳子儀說，立德路匯集來自淡北道路終點出口與科學園區的車流，勢必造成關渡路嚴重塞車，建議新北市政府重新評估。陳姓民眾則認為，北投介於雙北兩市的科學園區間，如果不興建淡北道路，日後一定塞車。

新北市新工處人員無奈地說，目前辦理淡北道路二階段環評作業，北市交通局要求辦地方說明會，化解民眾疑慮，未料昨還被當地民眾指責。不過，台北市交通局綜規科長黃惠如受訪時說，新北市政府並未通知出席說明會，也不知道舉辦時間與地點。

魏竹威強調，每季都會向北市府報告進度，六月中旬「雙北溝通平台—交通議題組」會議上，即已當場告知昨天開地方「座談會」。

另一方面，綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣受訪時說，淡北道路預定地緊鄰紅樹林自然保護區及捷運軌道，明明腹地不足，又勉強開發，鄰近建商紛紛以開發後帶來的交通便捷為賣點，大張旗鼓推銷房產，不免令人懷疑炒地皮。此外，想搬進淡水的人不見得是為了交通方便，不少人是因當地特殊景觀，政府不該只考慮交通改善。

淡北道路起點為淡水區淡金路口，全長五．四公里，向南延伸至北投區大度路、立德路口，加設七百公尺長的陸橋。預計八月底於雙北兩市辦環評公聽會，屆時會邀請北市府出席。