〈台北都會〉店租忠孝商圈稱王 最貴1坪31679元

2017-06-29

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市地政局昨公布「台北市一○五年不動產市場動態年報」，一○二年至一○五年實價登錄店面買賣交易總金額從一九九億元一路下滑至八十八億元，顯示店面市場也逐年萎縮；而全市店面交易單價、店面租金單價前五名多數被大安區忠孝東路四段的忠孝商圈囊括，其中最貴租金為一坪三一六七九元。房產專家指出，忠孝商圈短期內租金難跌，主幹道上仍是大型品牌必爭之地，但巷弄內店家就難以應付高房租，容易發現空店。

根據地政局資料，全市各主要店面商圈依臨路商效情況，區分為「主要街道店面」及「非主要街道店面」兩種型態。「主要街道店面」平均月租金單價前三名依次為忠孝商圈、西門商圈及站前商圈，分別為每坪一七九八一元、一三九九二元及一二一○九元；「非主要街道店面」平均月租金單價前三名與主要街道店面相同，依次為忠孝商圈、西門商圈及站前商圈，分別為每坪六六一六元、六一一三元及五二○九元。

根據一○四年不動產市場動態年報，囊括前三名同樣為忠孝商圈、西門商圈及站前商圈，主要街道店面平均租金分別為每坪一九六六二元、一五○一九元及一三五四九元；非主要街道店面平均租金為每坪八一○二元、七三二○元及五四一七元。顯示一○五年平均店租較一○四年降低六％至八％。

西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫表示，地政局統計與他們認知有落差，近年都聽說店家微漲房租，尤其今年台北燈節後更是生意上揚，甚至有聽說漲到兩成。但他都會勸說房東不要一次漲太多，怕搞垮房客。

信義房屋不動產企劃室專案經理曾敬德表示，忠孝商圈房租已抵達高點，很難有機會再推高，但他也認為，東區商機仍強勢，找不到理由大幅度向下修正。他分析，忠孝東路上大型運動品牌屹立不搖，即使有部分店面退出也容易馬上補上。但巷弄內的店面受電子商務衝擊，實體店面已經日益蕭條，更負擔不起高店租，因此空店率就比較明顯。