〈台北都會〉世大運觀光之夜 「大邱限定」遊台北

2017-06-29

聖火傳至韓國大邱廣域市

〔記者周彥妤／台北報導〕二○一七台北世大運即將於八月登場，世大運聖火昨傳至韓國大邱廣域市，下午由啟明大學出發，抵達終點、當地最熱鬧的市中心大邱百貨。為慶祝世大運在即，台北市政府更推出「大邱限定」FUN TAIPEI旅遊專案產品，不僅花小錢就能輕鬆玩台北，還可獲得由插畫設計師操刀的精美紀念品。

花小錢玩台北 還可獲紀念品

觀傳局昨晚於當地諾富特國賓酒店舉辦「FUN TAIPEI台北世大運觀光之夜」，台灣虎航商務長黃世惠受邀出席，與北市府攜手推出「大邱─台北直飛旅遊」專案，單程含稅價只要約新台幣一千八百元起。另外，台灣虎航也與韓國最大的兩家旅行社Hana Tour及Mode Tour合作，限量推出兩千套四天三夜機加酒產品優惠，平均起價約新台幣一萬兩千元，包含來回機票（含行李、稅金）、飯店住宿、旅遊保險等，除結合各種價位選擇的市區飯店，亦推出世大運特約旅館喜來登飯店、慶泰大飯店、三德大飯店、歐華酒店等專案。

觀傳局表示，購買此項專案產品可獲得由市府發行的知名插畫家強雅貞設計的旅行手札紀念組，獨享美食、購物、世大運特約旅館等廿一家優質商家總價值超過四萬元的優惠。凡七月一日至九月卅日期間來台北之韓國旅客，憑護照及登機證，即可至台北捷運「一○一／世貿站旅遊服務中心」免費兌換限量的台北雙層觀光巴士四小時免費體驗券及觀光巴士插畫設計悠遊卡，搭乘桃園機場捷運再享兩人同行一人免費。