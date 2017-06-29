〈台北都會〉單一且自住房屋稅 7/1起降至1％

2017-06-29

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲多次指出，台北市空屋率太高，空屋持有成本太低，認為三戶內自住稅率一．二％仍過於寬鬆，主張「單一且自住」應只課徵房屋稅一％。台北市財政局日前決定透過降低稅基，將「評定現值」調降六分之一，再乘上房屋稅一．二％，藉此達到降稅至一％的效果。財政局長陳志銘表示，該方案今年七月一日將上路，會反映在明年五月房屋稅，且不會分新舊房屋，全部一體適用。

不分新舊房屋 一體適用

台北市不動產評議委員會五月同意調降六分之一的稅基，再透過稅基乘以自住稅率一．二％，達到減稅效果。陳志銘解釋，假設一棟房子的評定現值為六百萬元，降低六分之一即是五百萬元，再乘以自用住宅稅一．二％，就等於是課徵一％的稅。

有廿二．五萬戶受惠

陳志銘表示，該方案七月一日就會公告上路，財政局會透過全國財產總歸戶撈資料，「只要夫妻及未成年子女，全國只有一戶房屋，且位於台北，就可適用於新制規則。」他評估，該政策將會有廿二．五萬戶受惠，雖然市政府將會減少一．四七億元的稅收，但僅占台北市房屋稅收的一％。

中央認同調降稅基做法

北市府今年三月時表示，希望單一且自住房屋可以現有的自住稅率一．二％，提出「調降稅率」、「調降稅基」或「編預算補貼」三種作法。因調降稅率事關中央，北市多次函詢調降可能性，但今年三月的居住正義論壇，財政部賦稅署副署長吳蓮英表示調降稅率將會影響到全國縣市財政收入，打槍調降稅率方案。

然而，中央也授權地方政府可自行折減房屋評定現值方案，等於認同調降稅基做法。