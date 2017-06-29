〈台北都會〉警追查3年 8失蹤兒少終尋獲

2017-06-29

4人平安 4例已往生

〔記者何玉華／新北報導〕嬰兒時期就被販賣的小平與小安（化名），多年來在不知情下，以另一個身分生活，但原身分應入學未就學，被列入失蹤兒少追尋多年，直到今年初移由少年隊偵辦，才找到已被收養的兩人，幸運的是，他們生活照顧無虞，另有四例則是在幼兒就遭不測，警方追查後才讓冤情昭雪。

小平與小安因未入學國中而被列入中輟對象追查，少年隊年初約談親生父母，雙親表示「養不起，送人」，警方追問小孩出生地，循線找到一處建物，訪查鄰近鄰居，得知該處是喧騰一時「王精明販嬰案」診所，已在民國九十五年被移送地檢署調查。

少年隊找到檢察官調卷，查到該月份共有六名新生兒，依據資料一一通知領養的父母帶孩子進行ＤＮＡ比對，結果出爐後，確定小平、小安就是所尋找的失蹤兒。

高風險家庭服務管理中心主任解佩芳說，市府從一○三年針對應入學未就學、戶籍逕遷到戶政事務所、未接受預防注射等行蹤不明的十八歲以下兒少，成立跨局處「用心網助平安守護」專案比對和查找機制，每季召開會報，總計清查出三○九九名行蹤不明兒少，尋出二七三五人下落，確認安全無虞，仍有三五六名由各局處比對資料及訪視中。

解佩芳指出，其中找不到資料的八名兒少移由警方偵辦，小平、小安是最後找到的兩人，之前找到的六人中，有二人平安，四人已往生多年，包括一○○年六月，當時才三歲六個月大的白瑞勇，因尿床被父親白嘉文毆打、重摔致死，棄屍基隆七堵垃圾堆多年，一○三年查無入學紀錄，瑞芳警分局展開尋人，才在去年五月揭發這起悲劇。

朱立倫表揚偵查單位

市長朱立倫昨公開表揚尋獲八名失蹤兒少的瑞芳分局、新莊分局、少年警察隊及婦幼警察隊，期勉持續主動發掘需要協助的兒少及家庭，讓孩子平安成長。