〈台北都會〉基商讀8年 安嘉胤可望上北科大

2017-06-29

打工誤學業 休學、當兵再重考

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆商工學生安嘉胤三進三出資訊科，歷經八年終於畢業；單親從小與阿公相依為命的他說，要把畢業證書獻給八十八歲的阿公。

從小父母離異的安嘉胤，小學開始與阿公一起生活，九十八年考上基商資訊科後，打工養活自己，但打工到很晚，第二天常無法到校上課而被迫休學；就這樣，休學復學、當兵又重考，再進基商資訊科，前後讀了八年。

安嘉胤回憶說，因為沒有專業，只能選擇加油站、燒烤店、超商打工，他坦承年輕愛玩，賺錢沒有省吃儉用，而是買機車玩樂；直到一○二年當兵時突然醒悟，「只有靠讀書擁有強大力量，才能翻轉人生」，花了一個多月Ｋ書，又考回基商資訊科就讀。

師長想資助生活費 他堅持靠自己

基商校長陳明印說，重回基商的安嘉胤成績很優秀，模擬考都是資訊電子類第一名，他婉拒老師資助，晚上還是去打工；擔心安嘉胤蠟燭兩頭燒會升學失利又傷身，想資助他生活費，卻被他婉拒。

高三上學期末，安嘉胤八十八歲的阿公因病頻頻進出醫院，安嘉胤又想要休學到醫院照顧阿公，老師電話關心提醒參加統測，沒太多時間看書的他，考出六十七級分，國文滿級分、作文滿分的好成績，有機會上國立台北科技大學。

校長陳明印分享他的「八年」求學路，許多校內老師聽到消息紛紛要捐款幫助他讀科大，仍被安嘉胤婉拒，他堅持要自己去賺學費。

阿公生病他醒悟 勤讀書翻轉人生

安嘉胤說，小時候跟阿公相依為命，年少輕狂叛逆愛玩，祖孫關係緊張，最近這半年阿公進出醫院頻繁，讓他看清楚許多事，希望能就讀北科大資訊工程系，這樣可以每天回家陪伴阿公，照顧他的晚年。