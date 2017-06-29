〈台北都會〉遭爆流連酒店？梁文傑：跟朋友聊天喬事

2017-06-29

〔記者何世昌、蕭方綺／台北報導〕擁有英國倫敦政經學院博士班高學歷的民進黨台北市議員梁文傑，與愛妻三立新聞台主播林楚茵結婚十年，兩人常在臉書放閃。但週刊今爆料，梁六月間多次流連酒店、還帶妹出場續攤。梁文傑原訂昨午在市議會出面說明，但未現身；梁事後稱「在外有事趕不及」，而出入酒店是為跟朋友聊天喬事、另否認帶妹出場。

妻子林楚茵淡定︰我沒事喔

三立主播林楚茵昨播報下午四點新聞前，在臉書Po自拍照表示：「謝謝大家關心，我沒事喔！」並說待會聲音破破的，是因為感冒，態度相當淡定。

根據週刊報導，連日進行跟監梁文傑，直擊他在六月八日至六月廿一日兩週內進出台北市的各大高檔酒店至少六次，甚至會半夜帶年輕辣妹到疑似女方住處，或當街搞曖昧，動作親密。對此梁文傑雖未現身市議會說明，但昨接受本報記者電訪。

梁受訪表示，因為朋友有找他聊天、喬事，所以才出入酒店；但因「朋友太多了」，每個人要找，一個晚上都沒辦法處理完，才被跟拍到多天。問及朋友身分為何？來自政界、商界？梁僅答「嗯⋯⋯就是朋友。」

至於週刊拍到的女子，梁表示，不是酒店小姐，是他「朋友的女朋友」，也是他非常熟的女性朋友、林楚茵也認識，大家經常打打鬧鬧。梁還說，遭拍到當天，他是送「朋友的女朋友」回到朋友的住處，因為朋友在家，所以他也有上樓。

梁表示，本來預定昨天中午跟大家說明，但因有事在外，趕不回市議會。

據了解，遭跟拍的酒店之一為高檔酒店「龍亨俱樂部」，據稱該酒店小姐素質很高。