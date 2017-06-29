〈台北都會〉柯P允諾不批中央 4項財產處分案表決 可望過關

2017-06-29

民進黨發動甲級動員

〔記者何世昌／台北報導〕台北市議會本月卅日表決四項財產處分案，分別是立法院換地案、南港機廠解約案、北投奇岩段畸零地標售案、二備金決算案。台北市長柯文哲昨下午拜會民進黨團爭取支持；黨團總召許淑華警告柯不得再批評中央執政，柯允諾「不會再亂講了」。雙方達成共識後，民進黨發動甲級動員、四案全挺，北市府表決案可望全數過關。

四項表決案之中，「立法院換地案」涉及總值卅七．五億元的土地交換，南港機廠解約案賠償金高達二．四四億元，備受矚目。「立法院換地案」屬於重大市產處分案，需三分之二同意（以市議會六十一席全體出席計算，即四十一票）；其餘表決案採相對多數決。

市府成功遊說小黨、無黨支持

北市議會現共有六十一席，國民黨團廿六席、民進黨團廿五席、親民問政小組四席（親民黨林國成及黃珊珊、無黨籍陳政忠及李慶元）、新黨兩席、台聯與民國黨各一席，以及無黨籍兩席。據了解，北市府已成功遊說所有小黨、無黨，及葉林傳等七名國民黨市議員支持表決，票數至少十七票；若民進黨團全數支持，票數可增至四十二票，所有表決案即可全面過關。

換地案 國民黨團原則反對、開放表決

國民黨團本月十四日已開會決議，北市府卻未事先與市議會溝通換地案，不尊重議會，「原則反對、開放表決」；南港機廠解約案賠償金過高，決議「反對」。表決當天將發動甲級動員。

民進黨團則於昨午召開黨團會議討論表決態度，而台北市長柯文哲、副市長鄧家基昨也特別到黨團拜會，盼爭取支持。

民進黨團總召許淑華表示，柯屢批「一例一休」、「前瞻計畫」，卻把民進黨的支持視為理所當然，她於席間嚴正告誡柯文哲，「不得再批評中央執政」；柯同為執政者，應能明白執政困難，要有同理心。許轉述，柯允諾「好啦，不會再亂講了」。

有了柯的口頭承諾，民進黨團決議四案全數支持，並發出甲級動員，違者黨紀處分；無故未出席罰一萬元、投反對票罰三萬元。