〈台北都會〉淡北道路拚二階環評 爭取北市支持

2017-06-29

全長擬增700米 北市端高架

〔記者李雅雯、陳紜甄／綜合報導〕新北市政府新建工程處籌辦「淡水河北側沿河快速道路」（淡北道路）二階環評，規劃在北市北投區大度路上加設七百公尺高架段，淡水區方向來車駛出地下隧道回到平面後，再導引上高架段。新工處將於今天（週四）下午在北投區舉行座談會，說明高架段設計，減除北市居民對此案的疑慮。

台北市交通局綜規科長黃惠如說，淡北道路二階環評尚未進入環保署審查，也還未召開相關局處討論，無法表示意見。

淡北道路起於新北市淡水區淡金路口、終於台北市北投區大度路，沿著淡水河岸興建，台北高等行政法院在二○一三年撤銷環評，二○一四年十二月最高行政法院駁回新北市政府、環保署上訴，該工程中止，必須進入二階環評。由於車流被導入台北市區，北市府對此案態度，為開發與否的決定因素之一。

新北市政府新建工程處企劃科長魏竹威指出，北市府認為，淡北道路將衝擊北投區中央北路、大度路交通，因此在台北市召開座談會，蒐集民眾意見。

為了二階環評以及最高行政法院的判決理由，淡北道路調整設計，全長從本來的四．七公里增加到五．四公里，進入台北市後，從隧道回到地面，接上加設在大度路上的七百公尺高架段，下了高架後，往前行駛約二公里，接洲美快速道路，高架段設置點位在現今慈濟電視台附近。

新工處評估高架段能分散車流，減少現有路口的紅燈秒數，也可成為緊急事故發生時的備援道路。

對於淡北道路開發，有人看好這是紓解台二線交通的解答；也有人指是拯救淡海新市鎮囤積房屋的藥方。但也有人持反對意見，認為環境景觀只有一個，禁不起建設破壞；有淡江大橋就夠了，為什麼還要再造路；也有人疑問，「台二線是廿四小時塞車嗎？尖峰時間每條路都會塞，難道每個地方都要加開道路？」

根據新北市政府在二○一五年的評估，淡北道路工程私人土地徵收費約四十五億元，加設大度路上的七百公尺高架段後，粗估再增兩億元，因應人事成本、原物料費用上漲後的實際工程經費，尚須詳細計算。新工處預計八月底舉辦環評公聽會，屆時在雙北都會各辦一場，再送資料進環保署。