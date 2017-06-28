〈台北都會〉葉菜降瓜果漲 市場處：7月中回穩

2017-06-28

〔記者黃建豪／台北報導〕今年六月兩波連續降雨，造成蔬菜產區受災嚴重，菜價因此從六月中旬起高漲至今，昨台北果菜批發市場的蔬菜平均交易價來到每公斤三十九．二元，雖然葉菜類的高麗菜、白菜、青江菜都有明顯降幅，但瓜果類的絲瓜等一口氣大漲，仍使整體菜價居高不下。市場處表示，這波菜價漲勢仍屬於正常現象，持續時間不會太長，預計七月中旬前就會回穩，因此至今仍未啟動菜價平抑機制。

走訪位於萬大路的第一果菜批發市場，外圍攤商小白菜、青江菜一把價格仍是三十多元在喊，但相較上週末的一把逼近四十元，已相對趨緩。面對顧客喊貴，菜販無奈表示，從市場裡面批來就是這麼貴，假如本來菜農種一百（台）斤可以賣一百元，前陣子下雨菜壞掉一大半，剩下五十斤可以賣，但還是得賺回一百元才能活，菜價當然就會翻倍。

葉菜類降幅約在二至三成

台北農產運銷公司主秘路全利指出，昨天批發市場蔬菜到貨量逾一千五百公噸，與正常情況相差無幾，尤其高麗菜、小白菜、空心菜、青江菜量相較上週末都大增，因此葉菜類價格稍有回穩，降幅約在二至三成；絲瓜、花胡瓜等花果類量則持平，但開市日需求較大，因此價格也上漲兩成多，但只要天氣持續平順，花果類成長很快，不久後價格就會跌回來。

若再上漲 將啟動平抑機制

市場處表示，六月中連續降雨後馬上出大太陽，產區農作當然會受災慘重，這兩週以來都有在派人調查市況，目前蔬菜漲價範圍還算合理，預計再等一、兩週，葉菜類、花果類的復耕供應就會出現，若屆時菜價還在持續上漲，就會啟動菜價平抑機制，增加根莖類進口蔬菜來穩定市況。