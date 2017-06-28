〈台北都會〉前山公園3700萬整修 陽明湖變牛奶湖

2017-06-28

〔記者張議晨、黃建豪／台北報導〕緊鄰紗帽山的陽明山前山公園，公園處為改善設施人工化問題，二○一四年耗費三千七百萬整修，並於前年初完工啟用。但有民眾發現，原本清澈的陽明湖，近期只要一下雨就成「牛奶湖」，不僅顏色詭譎，湖內的蓮花、魚蝦也不見蹤影，甚至湖邊七十年老雀榕也接近瀕死，完工二年就「破功」，引發民眾質疑。公園處解釋，近期會外接涵管，避免溫泉水溢流，預計下月完工。

公園處︰外接涵管 避免溫泉水溢流

前山公園歷史悠久，但因園內有許多溫泉管線，加上設施老舊且不同時期設施重疊，公園處為塑造生態公園景觀，二○一四年斥資三千七百萬更新，除打掉原有水泥鋪面，重現地底的白磺溪水道，其工法還獲得「二○一七全球卓越建設獎」環境類銀獎肯定。

但住在一旁六十多年的徐姓民眾透露，自從公園景觀工程完工後，原本為暗管的溫泉管線改為明管，有時雨下久一點，溫泉水就自溝渠溢出，讓湖水有時成為「牛奶色」，原有的魚蝦則統統死亡，甚至一旁老樹也接近枯死狀態。

對此，花卉試驗中心主任宋馥華坦承，陽明湖六月初時因雨勢過強，使得本該分流的溫泉水溢流入山泉水；因溫泉水內有很重的硫磺和鋁質，與空氣氧化後呈現泡沫狀，陽明湖才變「牛奶湖」。

宋表示，現在的解決辦法，是在湖的另外一側外接涵管，將溫泉水導入涵管，再流經前山公園南側排水溝，最後排入磺溪，這樣就不會再有溫泉水溢流情況，工程預計下個月就會完工。

雀榕罹患褐根病 無關溫泉水

至於染病「身亡」的雀榕，宋馥華解釋，陽明湖前的榕樹於今年三月壽期已到，但原因是長期罹患褐根病，從得病到真的死亡，中間大概有一、兩年，只是時間點剛好在溫泉管線整理前後，和溫泉水沒有關係。