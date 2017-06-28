〈台北都會〉金門擬推共享電動車 3難題待解

2017-06-28

民間提合作 縣府仍評估

〔記者吳正庭／金門報導〕國人創立經營的本土綠能運輸服務團隊，昨天宣示要與金門縣政府合作推動「共享電動車」；對此縣府表示，「不錯的點子」，但有鑑於過去大型電動車馬力不足、電池續航力及易老化等問題，這項計畫仍待評估。

運輸團隊成員之一的許燕政指出，團隊若取得與縣府合作的機會，將於一年內分批投入一百輛全新電動轎車，做為金門共享電動車之用；同時與另家公司先設置卅座歐規電動車充電樁，希望開啟綠色低碳島政策與共享經濟的新時代。

許燕政表示，會陸續推出多樣化的親民優惠方案，包含飯店民宿與景點間接駁、地區深度旅遊優惠、一日到底、甲租乙還小三通任你行等與公共運輸結合方案。

縣府聽取團隊簡報後指出，有鑑於過去大型電動車馬力不足、電池續航力及易老化等問題，這項計畫仍待考驗。

副縣長吳成典表示，共享是不錯的點子，但還需縣府內部開會研商，整合出一致性的結果，再進行下一步討論，但肯定這是一個值得鼓勵的計畫。

金門縣政府過去曾與民間廠商合作電動車及納入公共汽車案例，不過評價普通，主要因金門地形起伏大，對於電池續航力及馬力均是重大考驗，縣府對「共享電動車」暫持保留看法。

此外，金門近年推動低碳島，加上背包客增加，地區電動機車業紛紛開設，在租車市場占有一片天。