〈台北都會〉舊生占位 社大新生錄取率僅2成5

2017-06-28

教育局︰再研議招生制度

〔記者何世昌／台北報導〕台北市每個行政區各設一間社區大學，共計十二間，去年總招生人數已破七萬人。但國民黨市議員汪志冰發現，社大設有「舊生優先團報」制度，舊生可整班報名新課程，導致新生遭排擠，而去年的新生錄取率僅兩成五；汪批評，新生錄取率比考大學還低，要求重審招生制度。對此教育局回應，會邀各社大共同研議招生制度。

過去教育資源匱乏，僅少數人能上大學，為了讓教育資源分配均勻、鼓勵終生學習，北市首間社區大學「文山社大」於一九八七年九月成立；目前北市各行政區均設一間社區大學。經多年推廣，課程日臻成熟、多元，包含烹飪、語言、瑜伽等，且學分費上限僅一千元，深受歡迎。

舊生優先團報 新生名額遭排擠

社區大學通常於每年一月、六月接受報名，近來正在進行新學期報名作業；但汪志冰接獲民眾陳情，社區大學招生制度多自一九八七年沿用至今，採「舊生優先團報」，導致新生名額遭排擠。

汪還說，調閱近五年資料，二○一二年招生總數約六萬三千餘人、新生總數僅一萬七千餘人，占比廿八％；去年招生總數暴增至七萬六千餘人，新生總數僅一萬九千餘人，占比下滑至廿五％；換言之，每四人僅一人是新生，錄取率比考大學還低，導致民眾只能望「課」興嘆。她要求教育局及社大調整招生制度，平衡舊生與新生名額，保障市民學習的權益。