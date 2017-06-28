〈台北都會〉9校托育一條龍破功 公幼錄取率 逾半低於5成

2017-06-28

議員批公幼增班慢 幼兒無法直升

〔記者蔡亞樺／台北報導〕解決幼托供需失衡，北市府推「幼教托育愛持續」政策，零到十二歲在同校，市長柯文哲開出，六年內全市一三九所小學校校有幼托的支票。然而，教育局最新統計，九所「托育一條龍」小學的公幼錄取率，逾半數低於五成，最低僅三成四，代表不是每名幼兒都進入公幼，北市議員、家長直指，公幼增班速度牛步，名額少，幼兒無法直升公幼、小學；專家也點出，若要讓公幼學童直升小學，恐怕出現遷戶口卡位大戰。

教育局︰加快增班 讓幼托銜接

對此，北市教育局坦言，幼托整合在一起確實是件不容易的事情，但這是屬於社會福利的一環，市府會盡力與學校、家長溝通協調，各方提出意見也會做政策規劃的調整，也會利用餘裕空間加快公幼增班，讓幼托能銜接。

目前西松、三興、螢橋、西門、興華、舊莊、成德、新湖、大湖等九所北市小學，均設社區公共托育家園與附設幼兒園，落實幼托一條龍政策。柯文哲本月十四日視察公幼時，宣示「閒置空間不做其他用途，改以學區為範圍，從零到十二歲都在同一學校活動。」

教育局統計，這九所小學公托的收托人數多為四十名，其公幼的一○六學年度錄取率，逾半數低於五成，錄取率最低西松國小公幼僅卅四．五三％，換言之，幼兒進入公幼得抽籤，且不是人人都能順利進入。

教育局科長曾淑姿曾坦言，公托、公幼招生系統不同，若公托直升二歲專班，等於佔去難抽的公幼名額，衍生公平性疑慮。北市議員許淑華認為，公幼若能加速增班，就不怕抽籤抽不到，她舉例永春、永吉兩所國小僅一牆之隔，可用改制與合併方式，一校改設幼兒園，另一校作為小學使用，家長接送也方便。

平價托育家長權益促進會召集人蔡宜珊批評，五歲幼兒兩萬六千多人，二到五歲公幼名額僅一萬九千五百人，連五歲幼兒都無法滿足，增班速度慢，遑論二歲專班與公托。

全國教師工會總聯合會幼教委員賴閔莉表示，此政策的理念是很好，體恤家長，但目前三歲幾乎都抽不到，卻要把空間與經費分配給零到二歲，市府應檢視資源再調整。

議員許淑華︰一校多制家長混亂

許淑華認為，小學、托嬰、公幼不同體系，卻存在同一空間，一校多制讓家長混亂，執行管理也困難，抨擊政策太急就章，是很短視的想法。市議員陳政忠也持相同意見，小學有這麼多體制存在，不易管理，建議市府將國中閒置空間作為公托，公幼則安排在國小，讓兩體制分流。