〈台北都會〉新北檢舉遛狗不清便 獎金最高4千2

2017-06-28

〔記者何玉華／新北報導〕習慣遛狗、亂塗鴉的民眾要注意了！新北市政府修正相關法規，若遛狗便溺未即時清理及未依規定塗鴉，嚴重影響市容觀瞻，提高民眾檢舉獎金比例為罰金的七十％，以裁罰金額上下限為一千兩百元至六千元的基準，檢舉者最低可領到八百四十元、最高四千兩百元的獎金。

「新北市民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」在民國一百年二月實施，五月將檢舉獎金從罰鍰的卅％提高到五十％，檢舉量暴增廿倍，其中以檢舉亂丟菸蒂佔九成以上。

環保局公害稽查發言人孫忠偉表示，調整獎金發放比例後，檢舉量雖大降，檢舉樣態仍明顯集中於亂丟菸蒂，但目前行車記錄器普遍，許多人騎車抽菸被檢舉，透過以車追人，難度大降，因此將檢舉獎金從卅％降為十％。

他說，反觀遛狗便溺及塗鴉等違規行為沒有固定時間地點，蒐證不易，且耗費稽查人力及後續執行清除的費用，因此提高民眾檢舉的誘因。

市政會議通過 7月實施

新北市政會議昨天通過修正草案，檢舉獎金分級再放寬為十％至七十％，其中遛狗便溺未即時處理，從五十％提高為七十％，未依規定塗鴉部分，則從卅％提高到七十％，兩項罰金都是一千兩百元至六千元，若成案，檢舉人至少可獲得八百四十元、最高四千兩百元的獎金。

這項修正草案預計在七月發布實施，民眾要避免違規，以免荷包失血。