〈台北都會〉事事委外？ 朱立倫斥公務員僅會「蓋章」

2017-06-28

〔記者賴筱桐／新北報導〕公務員淪蓋章「工具人」？新北市長朱立倫昨在市政會議指責市府局處事事委外辦理，優秀公務員專業職能無法與時俱進，只會蓋章，這是「冗員充斥、勞逸不均」的結果，要求檢討改進。

副秘書長邱敬斌進行「新北市公務人員專業職能提升報告與建議」專題報告，內容提到，公部門過度依賴委外辦理業務，公務人員流於行政作業功能，喪失專業能力，建議部分工項改為自辦，增進專業技能，並撥獎金給予同仁實質獎勵。

朱立倫指出，年金改革對公務員造成重大影響，但政府應思考，年輕公務員是否有好的工作環境面對挑戰，提升專業職能，重拾社會大眾肯定。

他說，公務員以最優異成績通過國家考試，進入公務體系後，不管工程類或非工程類活動，包括規劃、設計、發包、監造、驗收等全部委外辦理，公務員只做一件事情，就是「蓋章」。

曾有某局處被譏諷是「日不落局」，廿四小時都有人上班。朱立倫表示，部分同仁確實很辛苦，但客觀分析人力，市府「冗員充斥、勞逸不均」，事情統統丟給菜鳥做，資深同仁負責議會聯絡、文書、公關、填報表等，導致公務人員專業職能無法與時俱進，值得檢討。

一名新進公務員認為，公務員人力不足，有些大型活動須委由廠商執行，但身為承辦人應該要有想法，不能全部丟給廠商，公務員會考試不代表會做事，需要多訓練思考能力，否則國家養一堆「占著茅坑不拉屎」的米蟲，久而久之只會越來越僵化、保守。

另一名年輕公務員說，公務員的任務是為國家把關，專業工程或活動應交給專業廠商處理，否則公務員就企業化了，畢竟公務員薪水不高，沒有績效獎金，做企業的事情，太不合理、缺乏效率。

一位資歷近廿年的公務員表示，公務員應提升自我競爭力，不贊成事事委外，但受限人力與時間壓力，確實需要民間資源協助，不過把公務員說成冗員，會讓真正做事的人感到灰心，市府應提供合理的績效獎勵制度，激勵員工。