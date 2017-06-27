〈台北都會〉捷運台電大樓一號出口違停單車 即起拖吊

2017-06-27

〔記者張凱翔／台北報導〕台電大樓捷運站一號出口、羅斯福路三段一百四十二巷、辛亥路一段二十五巷一帶與周遭人行道，腳踏車違停嚴重，影響交通引發民怨，停管處表示，從五月二十六日輔導迄今未見成效，即日起違停腳踏車會拖走集中在龍門國中地下停車場逾期車輛放置場，需備身分證件、自行車鑰匙和證明腳踏車所有權文件到場領取，逾期四個月未領，將以廢棄物處理。

停車管理工程處表示，捷運台電大樓站一號出口周邊人行道已設置自行車停車區，卻仍有民眾違停於騎樓、禁停巷弄，影響車輛和行人通過，引發民怨。停管處勸導一個月仍未改善，因此啟動全面拖吊。

中正區林興里長吳寶燕說，許多民眾趕搭捷運就會匆匆亂停車，有時一整排腳踏車被風吹倒，路人要扶不扶都很為難，甚至有車主質疑車子被人弄倒引發糾紛，把違停車清一清也是好事。

違停被拖走的自行車將集中在龍門國中地下停車場逾期車輛放置場，領車須攜帶身分證或其他足以證明身分的證件，上面需有相片、身分證統一編號、出生年月日、居住地址等資料，缺一不可，及自行車鑰匙或相關足資證明文件（如學校識別碼或出廠識別碼），向保管場人員洽辦指認車輛，並填寫領車單，再由保管場人員將所領回車輛拍照留存，逾四個月無人領回將以廢棄物處理。

至於該區違停車有多少？停管處表示要等拖吊集中起來後才會統計，目前沒有確切數字。