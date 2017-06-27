〈台北都會〉維護費高成效差 北市國高中電子圍籬不設了

2017-06-27

三大女高等169校 年花1千5百萬元

〔記者張議晨／台北報導〕為防堵校園侵入事件，北市府一○四年起斥資一億元，在各市立國小、特教學校及北一女中、中山女高、景美女中三所女子高中等一百六十九所校園設置電子圍籬，但電子圍籬維護費高，成效不好，今年五月中旬曾有大學生「男扮女裝」混入中山女高，形同鑽電子圍籬「漏洞」。台北市長柯文哲昨受訪時坦言，電子圍籬每年要花一千五百萬元維護，且效果並不好，未來北市國、高中不會再設置。

柯文哲表示，一般電子系統每年維護費用要八至十五％，亦即電子圍籬每年要花一千五百萬元維護，政府的錢沒辦法這樣做。「人與人之間沒有善意，要用高科技防堵，結果就是錢越花越多。」

柯文哲指出，北市幾乎每個人就像刺蝟，不只是電子圍籬，最好上面架上鐵絲網再通電，「人與人之間都在防備，實在很糟糕」，柯說，希望有一天能把台北市的學校圍牆拆掉，融入社區，成為互信的社會，但這牽涉到文化改變，沒辦法一天形成。

柯文哲表示，花一億多效果並不好，但小學做就做了，國中、高中不會再做，等社會越來越和諧，也許就不用去搞電子圍籬，不然後續費用不得了，何必浪費這些錢。

教育局解釋，設置之初邀各級學校討論，有些認為教學區與操場有區隔，不需另做門禁限制，最後先選定國小、幼兒園、特教學校及三所女子學校設置電子圍籬。

對於後續配套，教育局說，今年已編列二○二八萬元預算，協助三十九所國中汰換已到年限的監視器設備，明年也將編列三千萬元預算陸續更新。