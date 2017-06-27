〈台北都會〉全台首座七虎籃球場 歷史建築任荒廢

2017-06-27

雜草叢生淪為停車場

〔記者張凱翔／台北報導〕位於北投的七虎籃球場，是台灣第一座擁有完善設備的露天籃球場，建於一九五二年、佔地二百多坪，由國民政府遷台時陸軍的「七虎隊」在北投國小附近所設置，從五○至七○年代都是台灣籃球、甚至地方生活集會的重心，今年初更獲得歷史建築文資身分，但往昔榮景不再，現已淪為雜草叢生、民眾停車的廢地。在地人紛紛感嘆，這塊球場還曾培育第一支民間球隊綠蓉女子隊、無數北投子弟在此成為國手，盼這段美好歷史能被好好重視。

七虎隊的前身是貴州輜重兵學校籃球校隊，成立於一九三九年，由時任將軍的王士選籌組，王後來也成為台灣籃球教父。一九四九年輜重兵校隊為了到英屬香港打聯誼賽，才把隊名改成七虎，降低軍事感。來台後，該隊借駐於北投國小校舍，一九五二年時於一旁空地建立台灣第一個露天籃球場，名為七虎籃球場。七虎隊解散後，該處成為社區重心並持續培育許多國手。

只剩1/4球場及西側看台

一九八○年李登輝擔任市長，為了整治礦港溪洪患拓寬河道，拆除了球場西側眷舍和看台；北面看台也因地主從軍方拿回土地，在八○年代中期被拆除；東面外牆也漸漸因人口增加而被多出的違建吞沒。原先籃球場外圍以唭哩岸石圍成的十五階看台，周遭有四個天橋式的入口，為當時全台首座設備完備的露天籃球場，現在球場僅剩四分之一的面積和西側看台，但疏於維護，已淪為長滿雜草的停車場。

在地長安里長陳章生今年四月於里長座談會上曾提案，要將球場正式變成停車場，但交通局停管處打槍里長，認為通往球場道路不足六米寬無法實施，會議結論要求北投區公所將案件列管。

但因球場有文資身分，主管機關是文化局，土地又分別為財政局、新工處和第一銀行持有，文化局表示，產權複雜加上年代久遠，現在維護工作暫交新工處執行，承諾會和各局處協調後，明年提出維護管理計畫，在這之前不會依文資法開罰。

少年籃協籲重現台籃文化

現任少年籃球協會理事長的陳勝稔從小在北投長大，後來也成為北投國小少籃隊教練。陳勝稔說，在地孩子對七虎籃球場有深厚的感情，這裡誕生了第一支非軍隊的民間球隊，還訓練出很多國手，除了籃球外，這裡也是當年七虎新村居民的生活重心。

村子和球場都荒廢後，他原希望這裡能蓋一個籃球紀念館講述台籃發展史，但該區都更計畫長年未定，加上產權太複雜，他也不知道要找誰談，最後只能不了了之，他呼籲政府和文化界應重視這塊地，才能重現北投、甚至台灣籃球文化的驕傲！