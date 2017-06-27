〈台北都會〉修了又壞 三芝水車園區擇優留下

2017-06-27

私地面臨不續約 公所有意撤手

〔記者李雅雯／新北報導〕三芝區從北縣鄉公所時期即設有以水車為主題景點的園區，由於部分水車園區坐落在私人土地上，已有地主考量約滿後不再續約，加上木製水車長期也有維修、維護等狀況需處理，三芝區公所考慮將部分觀光效益不彰的水車園區廢除。

年編60萬維修費 讓5水車運作

三芝區內有根德水車園區、八連溪水車園區、民主公王水車園區、櫻花水車園區、福德水車園區等五座水車園區，純為景觀、觀光、教育性質，沒有實際農作效益；除了櫻花水車園區、福德水車園區坐落在公有地上，其他三座水車園區用地皆是向私地主承租或是地主無償提供使用。為了讓水車持續運轉，三芝區公所每年共編列經費約六十萬元，用於五座水車園區上。

水車園區內的水車都是木頭製，長期風吹雨打、日曬雨淋後常需要修繕，其中櫻花水車園區和福德水車園區狀況特別差，木頭幾乎腐爛，都是「修了又壞，壞了又修」，遇上較大雨勢也常故障不轉動，加上實際觀光效益待評估，於是三芝區公所也提出廢除水車園區的選項。

三芝區公所區長林克文指出，區內先前有座三村水車，因持續故障拆掉，將現場整頓成一處小平台，倒也獲得不少贊同聲音；目前持續評估各個水車園區優缺點，且了解地方民意、凝聚共識後，才會決定是否真要拆除部分水車園區。

地方民眾有人認為，水車有農業發展的象徵意義，保留較好；也有人認為，根德、福德地點好，是最適合留下的水車園區，其他地點實在太偏遠，觀光效益偏低，也沒有實際農作功能，確實沒有留下的必要。