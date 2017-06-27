〈台北都會〉三鶯部落23戶自力造屋 8月完工

2017-06-27

將為全國首座都市型觀光部落

〔記者張安蕎／新北報導〕為實踐居住正義，三鶯部落透過「自力造屋」方式打造合法家園，工程進度已達六成，預計今年八月完工，房屋將彩繪部落圖騰，並打造公共藝術，提供傳統歌舞欣賞、狩獵及農耕體驗。因園區鄰近北大特區，便於大眾參訪，未來將成為全國第一個都市型觀光部落。

只需扳手、螺絲即可搭建

園區分為十八、廿八、卅六坪數房屋，建材及裝潢成本平均約一百萬元，全區共四十二戶，其中廿三戶採自力造屋，其餘委外施工；自力造屋部分，因建築師發揮巧思，設計出只需扳手和螺絲就能自行搭建的房屋，省下工資，一棟屋子成本僅約一百萬元，創造全台首見的低成本宜居建案。

約卅多年前自花東移居北部工作的阿美族人，在大漢溪旁自行搭建鐵皮屋落腳，形成居住人口逾百人的三鶯部落，遭市府認定為違建，多次驅趕、強拆，引起多個民間團體關注；協助抗爭八年後，市府終於媒合部落承租三峽隆恩街一塊廣達三．四公頃的國有地，去年六月動工重建家園。

事務所、營造商無酬協助

由於部落多屬弱勢居民，盼以雙手蓋房，減輕經濟負擔，在「賴澤君建築師事務所」及「宜佳營造」無酬協助下，園區捨棄傳統焊接工法，以耐震、材料輕的Ｈ型鋼為房屋骨架，只需螺絲及組裝圖就能輕易上手；牆面則拜科技所賜，鋪上由玻璃及水泥混合的新型「輕質節能磚」，具防火、隔音、減震等特性，讓居家品質不打折扣。

部落居民利用週末 動手組裝

「自己蓋的房子才有感情！」部落居民該那說，組裝圖很簡易，看一次教學就會做，全家六口利用週末，分工搭建、油漆、鋪磚，一棟廿八坪大的房子，短短一個月就完成了一半，既省下工資，又能蓋得符合全家所望，很期待能在此安居樂業，傳承部落文化。

另外，營造商「給釣竿、更給魚場」，與勞工局合作傳授族人蓋房技巧，已培訓出專業工班，吸引日本團隊尋求合作。