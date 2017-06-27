〈台北都會〉中國施壓被拒世衛大會門外 16人醫療團隨訪被諷作秀

2017-06-27

北市府：呼應「健康城市」主題

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲一百五十人雙城論壇出訪團曝光，聯醫總院長黃勝堅、衛生局長黃世傑等多達十六人來自醫界，其中有九人還是聯合醫院院長、副總院長、醫務長等，此舉被市議員質疑，我國才因中國施壓，被拒於世界衛生大會（WHA）門外，柯文哲卻將醫療當做與中國的城市外交敲門磚。

北市府發言人劉奕霆解釋，今年雙城論壇主題為「健康城市」，規劃「社區衛生」分論壇，交流兩城市醫養結合、社區健康營造、老人照顧政策及服務整合與長照保險等經驗，因此隨團者有許多相關議題的同仁。黃勝堅、黃世傑則未接來電，無法取得進一步回應。

這次隨團的醫界人士，包括台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭、亞洲大學健康產業管理學系副教授廖宏恩、北投文化基金會創辦人洪德仁、陽明大學附設醫院院長羅世薰、大仁醫療集團比翼資本執行董事陳彥諭、台大公共衛生學院副院長詹長權。

聯合醫院人馬達九位，除黃勝堅，還有副總院長翁林仲、仁愛院區院長蕭勝煌、昆明院區院長許中華、松德院區院長楊添圍、總院長特助、中興院區及和平婦幼醫院醫務長、公關中心副主任等。

王世堅指出，衛生醫療是世界普世價值，我國今年被拒於世界衛生大會（WHA）門外，中國藉由醫療將台灣封住，柯文哲卻拿醫療當雙城論壇見面禮，形同將市民醫療資源拿去秀，沒資格做台灣醫界一員。