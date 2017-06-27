〈台北都會〉自費出席國台辦要審 北市3綠議員不去了

2017-06-27

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲將赴中國參加台北、上海雙城論壇，依郝市府慣例，北市府會提供三名市議員公費出席論壇，也開放議員自費參加，但柯文哲時代，國台辦須審查自費議員名單，由於國台辦還未有進一步審查消息，已有三位綠營市議員不願出席，導致自費議員從十位剩下只有七位，有綠營市議員指「柯文哲不夠力！」

報名自費的台聯黨市議員陳建銘坦言，他還沒有台胞證，不確定辦不辦得下來，「這就是他們（國台辦）厲害的地方」、「柯文哲不夠力」，若歡迎他去交流，那就大方給證件，不要扭扭捏捏。但他說，即便可自費參加，若無法進入雙城論壇現場，他就不去了，意即自費議員恐再減陳建銘一人，剩下七位都是藍營議員。

無黨籍市議員童仲彥本來報名自費參與，但他於微信揚言，要將前總統蔣介石「頭像」帶去雙城論壇送「禮」，還指「終結國共恩仇，從頭開始」，此言被國台辦人士看到。童仲彥坦言，國台辦透過管道向他表達，此舉「當然進不來」，他既然無法表達心聲，就不去了。

民進黨市議員王孝維原希望自費出席雙城論壇「監督」，但他說，如果沒有政治因素，正常團進團出沒問題，但七月一日黨慶赴中，讓他覺得怪怪的、太政治敏感；入關還要經過國台辦審查，讓他不願自費參加。

北市府有官員坦言，自費議員名單「給國台辦確認中」，若陳建銘也無法出席雙城論壇，截至目前剩下七位藍營市議員自費參加，包括國民黨闕枚莎、王欣儀、李芳儒、葉林傳、汪志冰、陳重文、新黨潘懷宗；公費市議員則有民進黨梁文傑、國民黨李傅中武、新黨陳彥伯，一綠、九藍與柯文哲出訪中國。