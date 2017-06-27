〈台北都會〉雙城論壇出訪名單 挨批唱和中國統戰

2017-06-27

〔記者郭安家／台北報導〕台北、上海雙城論壇下週日登場，台北市長柯文哲預計七月一日中共黨慶抵達上海，這次台灣出訪團高達一百五十人；但名單中有疑似中資企業，不少已在中國投資的台商，還有過去曾接受台北市產發局補助的企業，隨團的民進黨市議員梁文傑說，「覺得很多不太必要」。民進黨市議員王世堅則批評，柯文哲與中共唱統戰戲，這份名單形同樣板背景。

疑中資企業及投資中國台商參與

近日因中國與巴拿馬建交，不少民進黨市議員、柯文哲身邊獨派人士都力勸雙城論壇延期，但據傳，台商圈仍希望柯文哲如期赴中。

王世堅辦公室昨比對名單發現，隨行者有疑似中資企業，如上海縱觀展覽展示服務有限公司、台港澳法人獨資的駛安特汽車電子公司；還有台北市電腦公會副總幹張笠與蘇州市政府共組的劍橋展覽商務有限公司，該公司與蘇州舉辦蘇州電子信息博覽會長達十三年，國台辦也會出席相關活動。

台商部分有南僑集團，南僑旗下的南僑化工副董陳飛鵬，選前還擔任國民黨參選人連勝文的市政顧問，曾爆出食安爭議，如今集團派出副總裁特助與柯文哲參加雙城論壇。另有永豐餘集團子公司揚州永奕科技公司 、宏碁集團創辦人施振榮發起的智榮基金會龍吟研論、台達電子公司中達電通。

隨團企業中，華碩雲端、達方電子子公司蘇州達方電子、嘉惠集團子公司嘉惠科技、蘇州昇德智能科技、柏成設計、琉璃工坊、紅點子科技、宇萌數位科技等，都在中國投資；元嵩管理顧問六月才辦過兩岸企業交流圓桌論壇。

王世堅質疑，疑似中資企業擺明是中國找來為柯文哲充場面、當佈景，做出樣板給總統蔡英文、綠營執政縣市看；陪同出訪的台商則形同發國難財，讓柯文哲與中國唱統戰戲。另外，紅點子科技、宇萌數位科技拿過產發局補助，Plan B則進駐花博園區共同工作室，根本就是特定柯友友。

市府：柯強調兩岸交流民間先行

梁文傑則說，「不知道這份名單怎麼來的？誰去找的？我覺得很多不太必要」，但對於那些屬於不必要？梁不願多談。

柯文哲這次出訪，加上公費隨行市議員官方代表團共六十人、民間代表團五十五人，隨行記者卅五人。北市府發言人劉奕霆強調，柯市長強調兩岸交流民間先行，因此這次有許多民間人士一同前往。