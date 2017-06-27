〈台北都會〉永平國小建地下停車場 家長反對

2017-06-27

憂噪音、臭味 衝擊教學

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市交通局有意在永平國小運動場下方興建地下停車場，遭到家長強烈反對，家長認為市府只想到興建停車場效益，卻未考量到興建過程對師生教學環境衝擊，包括工程噪音、挖出掩埋垃圾的毒臭異味和師生須到校外上體育課的困擾等，盼市府踩煞車。

交通局副局長林麗珠說，捷運萬大線將在永平國小設站，交通局考量社區停車位不足，以及捷運站接駁需求，計畫興建地下三層停車場，可停放汽機車各三百餘輛，因永平國小操場下方原為保生臨時垃圾掩埋場，粗估埋有四萬五千立方米的垃圾，清理經費約需三億多元，加上興建停車場約四億餘元，交通局盼能爭取前瞻方案補助。

交局：將辦社區說明會

林麗珠說，此事尚未定案，因此先舉辦社區說明會，聽取地方民眾和家長意見，做為參考。

地下停車場興建案引發部分家長反彈，永平國小呂姓家長說，興建地下停車場勢必影響學童受教權，全校三千個學童體育課該如何因應，且家長憂心埋在地下卅年的垃圾挖出，除可能造成毒害與惡臭，也影響環境空氣品質，經家長代表進行校內意見調查，超過六成家長反對興建，盼市府順應民意。

永平國小校長徐韶佑說，校方對是否興建地下停車場沒有決定權，但是對學生的教學及安全責無旁貸，一旦確定要興建，校方會以學生的權益為優先考量。

議員許昭興指出，依過去其他捷運站啟用經驗，勢必需要增建停車場，避免造成路面交通壅塞，但她尊重社區民眾及家長、教職員最後的意見。