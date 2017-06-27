〈台北都會〉林本源園邸一期修復 7月陸續開放

2017-06-27

耗資近5千萬元 104年底展開修復

〔記者賴筱桐／新北報導〕受到國內外遊客喜愛的國定古蹟林本源園邸（俗稱林家花園），因建築物年久失修，政府耗資近五千萬元，一○四年十月展開第一期修復工程，封閉近半園區，七月一日起汲古書屋、方鑑齋、觀稼樓先開放，之後再開放來青閣與三落大厝，重現林家花園典雅面貌。

汲古書屋主要功能是藏書及讀書，有如林家圖書館，方鑑齋為昔日讀書場所，平時是騷人墨客吟詠唱和之處，觀稼樓二樓四周有露天平台，當年可遠眺田園農夫耕作之景；八月預計開放來青閣及三落大厝，來青閣為昔日招待貴賓及貴賓下榻之處，是全區最華美的建築，三落大厝目前由林家保管，做為祭祖用途。

林家花園興建於清光緒初年（西元一八七六年），至一八九三年竣工，是目前台灣保存最完整的園林建築，佔地約三千三百六十九坪，展現當時林家的豪門聲望與社會地位，分別於一九八三年至一九八七年，以及一九九七年至二○○一年進行兩次大規模整修，因建物腐蝕、油漆斑駁、地磚龜裂等，一○四年進行第三次整修。

台藝大古蹟修護學系客座教授李乾朗指出，園區樹木茂密，土壤含水量高，導致木材潮濕，白蟻入侵嚴重，此次修復重在防蛀，採用生物防治法，使用「蟻巢滅」藥劑，工蟻服藥後帶回巢穴，感染給其他蟻隻，抑制繁衍；並改善排水設施，避免木材受潮。

7月起恢復收費 8月起全區開放

文化局副局長于玟表示，七月一日至卅一日恢復收費，全票優惠四十元，八月一日全區開放參觀，全票八十元，三落大厝預計八月五日竣工。

于玟指出，第一期工程範圍包括三落大厝、汲古書屋、方鑑齋與來青閣等，總經費四千九百五十二萬元，第二期工程將持續爭取文化部補助。

設籍新北市民、六十五歲以上及十二歲以下、就讀國內各級學校的在學生、五十五歲以上原住民、身心障礙者及必要陪伴者一人、低收入戶、持有志願服務榮譽卡的志工及中華民國博物館學會會員，可免費參觀。