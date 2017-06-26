〈台北都會〉開齋節送23元「綠」包 北市府被譏小氣

2017-06-26

觀傳局︰主要向移工表達祝福

〔記者張議晨、張凱翔／台北報導〕昨天為穆斯林開齋節，台北市長柯文哲昨到台北車站旁行旅廣場出席「二○一七台北開齋節」活動，不僅親手製作「薑黃飯」，還發放五百份、裝有一萬元印尼盾的「綠色」紅包讓穆斯林「討吉利」；不過，因紅包「價值」折合台幣僅廿三元，遭ＮＧＯ組織批評「小氣」；對此，觀傳局回應，紅包主要是表達市府心意，向移工傳遞祝福。

開齋節象徵每年為期卅天的齋戒月結束，對穆斯林來說，就像台灣人過新年，且當天還有「發紅包」討吉利習俗。有別於華人社會的「紅包」，穆斯林社會則是以綠色、白色、紅色等各種顏色為主，柯文哲說，綠色在穆斯林社會最具代表性，象徵生命和健康。

不過，台灣移工協會成員陳秀蓮表示，給移工的紅包裡面只有一萬元印尼盾折合台幣才廿三元，限量五百份總共才花一萬一千五百元，對移工那麼小氣、廣告卻大力宣傳對移工友善，根本作秀。市府真的想要友善移工，應該做實質貢獻而不是畫大餅讓人有錯誤期待。

對此，觀傳局回應，活動設計之初並不是以發多少錢為目的，主要是表達市府心意，向移工表示祝福。

目前在台印尼移工約有廿五萬人，其中有三萬多人在台北生活，柯文哲強調，他上任後希望讓北市成為穆斯林友善城市，但北市現僅四十五家餐廳有清真認證，顯然不夠，未來市府會盡力輔導在台穆斯林開餐廳或是飯店，這是對穆斯林友善最快的方法。至於會不會提供資金補助，柯文哲則說，回去會想辦法。