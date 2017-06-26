〈台北都會〉（台北）斯文里、南機場公辦都更 權狀坪換室內坪

2017-06-26

〔記者鍾泓良／台北報導〕柯市長上任後宣布推動公辦都更政策，南機場及斯文里整宅近期將有實質進展。都更處表示，斯文里整宅七月將舉辦選配公聽會；南機場整宅則在七、八月中旬前將會擴大更新範圍。都更處補充，目前兩區域的更新前權利價值都已經預估完畢，但尚未向居民公布。至於居民最關心的都更後坪數，都更處表示，目前原則仍是「權狀坪換室內坪，公設另外算」。根據資料，斯文里房屋坪數有望從六到十二坪成長至七到廿三坪。

都更處表示，斯文里目前進度較快，其中斯文里三期公辦都更支持意願已近八成，因此預計下個月就會舉辦選配說明會，詳細的選配細節將等到說明會再向居民公布。都更中心目前尚未向都市更新審議會送出斯文里都更事業或權利變換計畫，而副市長林欽榮去年曾對居民宣示，斯文里三期將在今年底拿到拆除執照，都更處則說目前目標是年底完成都更事業及權變計畫，並盡快完成都更目標。

另外，南機場整宅過去因忠義國小是否廢校變都更中繼宅，與地方爭論不休，一年半幾乎無實質進展。市府今年初宣布不再考慮廢校後，南機場三期也已成立都更自治會。都更處表示，七月、八月將會擴大更新範圍，將南機場三期及一期間的中華路二段三○一巷劃入更新範圍，都更中心後續將會提供已經準備好的招商範本，協助居民找實施者。