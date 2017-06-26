〈台北都會〉連2年容積移入 大同掛零內湖佔23％

2017-06-26

〔記者郭安家／台北報導〕北市府原定七月一日實施的容積全面代金制破功，在市議會修法下，所有道路用地、兩公頃以下公園的公共設施保留地，均可全面容積移轉。但近日台北市審計處報告指，北市容積送出基地與接受基地分布不符，亟待都市更新的大同區竟有兩年無容積移入，而同時內湖區就移入廿三．七八％容積量。

送出與接受基地分布不符

根據台北市都發局統計，容積移轉制度實施九年，全台北市跨區容移已達卅．五公頃，但大同區僅占○．二七公頃。都發局官員坦言，大同區近期才有零星申請案，會有這種現象發生，可能是該區房市景氣不好、無利可圖，比較少開發案。

但矛盾的是，根據審計處報告，二○一三年至二○一四年間，容積送出基地卻以大同區、文山區、士林區為主。官員解釋，與房價無關，因大同區因屬發展較早的建城區，有老商業區，城市發展較密集，所以在容積移轉公式下，公告現值比較高，導致容移較有利潤。

審計處提出類似結論，指二○一三年至二○一四年間，容積接受基地以內湖區比率最高，北投區、信義區也居多，但大同區該年度竟無移入容積，萬華區移入容積僅有一．三五％比率，顯示送出基地與接受基地分布不符。官員坦言，中山區大直美麗華一帶、信義計畫區、內湖等新興開發區，是容積移入「熱點」。

大稻埕歷史風貌特定專用區有不少歷史建物，都發局原本要促進紀念性或藝術價值保存，於是辦理公保地容積移轉，但審計處發現，至二○一四年底，北市送出容積達廿七．四八公頃，之後形成四十七．九六公頃容積「灌入」開發案基地，面積等於一．二棟台北一○一大樓。

另外，公保地送出容積種類以道路用地為主，占所有面積九十四．○一％，還比二○一二年提高十二．二八％；審計部擔心造成移入地區人口密度及公共設施水準過度負荷。