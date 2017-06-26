〈台北都會〉（台北）電子圍籬不夠即時 柯嘆億元白花

2017-06-26

〔記者郭安家／台北報導〕因殺童案，台北市長柯文哲拍板電子圍籬政策，由前教育局長湯志民斥資一億餘元於一六九所學校設電子圍籬，但業者發現明明有第四代監視器，學校採購監視器卻未嵌入偵測儀器，畫面需傳輸至警衛室，由桌上型電腦、警衛肉眼判讀，導致出現三至五秒時間差，並不即時；外傳柯文哲頗不滿錢白花，不僅開專案會議，還嘆政策執行有問題。

畫面傳輸判讀有延遲 翻牆無法馬上抓

市議員童仲彥調閱資料發現，教育局匡列採購需求包括，監視器畫面解析度一百萬畫素以上、警鈴、影像遠通通報系統傳訊至學校人員遠端載具，另有紅外線偵測。目前第二代監視器屬AHD或DVI類比畫面監視器，但第四代監視器畫素可達一千兩百萬，監視器前端即有預警效能，直接將警示畫面傳至警衛室。

另外，有監視器業者看不下去，指現在電子圍籬，需要搭配紅外線判讀是否有人闖入校園，因此與智慧化攝影機一點關係都沒有！不僅是延遲三至五秒問題，而是喪失情報。智慧化城市是趨勢，但目前第四代四百萬監視器，還會因光影變動，造成誤判，更遑論有七成學校採購一百萬畫素監視器。

部分學校指有搭配紅外線 偵測超靈敏

不過，也有校長為教育局喊冤，指學校紅外線電子圍籬非常靈敏，會因為綠籬落葉飄下、貓狗翻牆、小朋友手伸出去，一天觸發數十次警報，學校行政人員疲於收到通知，造成管理問題。據了解，還有學校調降偵測靈敏度；這位校長不願證實此事，僅強調，電子圍籬是最初警示，有時不是要做成銅牆鐵壁。

教育局則坦言，目前電子圍籬是最簡易設備，其監視器是介於第二代及第三代之間，「沒有那麼聰明」，還得靠紅外線觸動，之所以如此，是因為室外風雨會影響電子圍籬判讀，監視器畫面傳輸至室內由軟體判斷，會減少誤判；此外，經過資訊局指導，學校有改善相關設備。

教育局長曾燦金表示，電子圍籬採購案原本界定為「機械保全」，新做法會有些落差，透過紅外線偵測會比較精準，為求系統穩定，也做一些微調，將偵測設備設於室內。

外傳柯文哲不滿錢白花，童仲彥則表示，他向柯反映此事，柯感嘆政策執行有問題，學校招標規格沒有統一標準，原本要推智慧化監控系統，如今還要靠紅外線阻斷器。他說，智慧城市發展是必須推的政策，但北市電子圍籬一點也不即時，有三至五秒落差，執行一塌糊塗、浪費公帑。