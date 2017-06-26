〈台北都會〉「送別」太平國小 300校友回來憶難忘

2017-06-26

〔記者林欣漢／基隆報導〕學生數最多曾達一千八百人的基隆市太平國小，受少子化衝擊等因素影響，八月起吹熄燈號，校方規劃一系列感恩回顧活動，昨天許多老校友、退休教師返校，回憶昔日校園風貌及甜蜜點滴，更有人不捨道別，痛哭淚流不止。

校長陳建文表示，太平國小於民國五十七年創校時，最多有一千八百人就讀，但近年一個班級僅一人就讀，甚至出現整個年級沒有學生的情況，學校就是小型社會的縮影，期許孩子到更接近社會運作的環境中學習，未來有更多學習機會及拓展人際圈，師長也就近安排到中正國小、安樂附幼等校繼續任教。

翻老照片 擋土牆當溜滑梯

昨天太平回顧展開幕，展出校史、學籍資料和歷年照片，以及太平在地罾仔寮的故事、學生前往彰化、嘉義太平國小的共學交流成果，吸引約三百名校友返校聚首憶當年，老校友們找到小時候的青澀模樣，感動不已，林姓校友說，童年時都用擋土牆當溜滑梯，生活很單純快樂。

退休師：穿高跟鞋趕開朝會

退休教師蔡森村說，太平剛建校就分發來服務，當時有三十六個班級，老師們大多年輕上進，幹勁十足，想不到五十年後卻面臨關校命運，感慨不已；退休教師陳碧霞在太平服務二十五年，很懷念每天遠眺基隆港風光、穿高跟鞋跑上山趕朝會的時光，期許小校友們延續太平的勤奮精神。

陳建文說，若不是因為太平停辦，大家也沒機會可以回到校園相聚，重新建立同學、學長姊及學弟妹的關係，分享太平讀書及畢業後種種事情，不必覺得難過可惜，太平人的情感，並不會因為學校停辦而消逝，回顧展將舉辦到七月一日，校友若有學校未展出的資料，歡迎送給學校保存。