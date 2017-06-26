〈台北都會〉新板文小用地 遭批蛋黃區廢墟

2017-06-26

市府員工宿舍 只剩9戶有人住

〔記者賴筱桐／新北報導〕新板特區遠東百貨公司後方有一排低矮民宅，目前作為市府員工宿舍，因房屋老舊，入住率僅二成五，其餘空間閒置，部分設施毀損不堪使用，夜晚人煙稀少、燈光昏暗，無人住的房舍有如廢墟。事實上，宿舍所在位置為文教用地，因少子化趨勢，短期內無開闢學校需求，導致土地價值近四十億元低度利用，非常可惜。

新板特區近年商業繁榮、豪宅林立，因應新開發區人口大量移入，台北縣政府（改制前）把緊鄰民族路、新民街與區運路一塊面積約一．七二公頃的五角形土地，從機關用地變更為「文小用地」，擬興建國小，民國九十八年都市計畫委員會審議通過。現況有市府員工宿舍、警察局宿舍及民宅，土地產權公私交錯，涉及徵收情況複雜。

少子化 無新設國小需求

教育局統計，新板特區鄰近五所國小，預計容納學生數共一萬二千八百七十六人，目前學生數僅一萬零六百一十五人，還有二千二百六十一個員額未滿，相當於七十五個班級數。

教育局副局長黃靜怡表示，當時縣府評估新板特區開發後的人口移入效應劃設學校用地，但都市計畫完成後，鄰近國小受少子化影響，多出容納空間，目前沒有新設國小需求，若新建學校可能面臨閒置校舍問題，未來會考量人口變化、學生需求及資源運用等再做規劃。

秘書處副處長紀淑娟指出，位於新民街六巷的市府員工宿舍於五十八年興建，屋齡近五十年，總計三十六戶，部分屋況不佳，不適合居住，目前有九戶使用中，現住戶均為七十二年以前經各機關依法核准配（借）住的對象，因宿舍位於文教用地，若大規模整修房屋，未來若興闢學校，恐有浪費公帑疑慮，現階段善盡管理維護責任，每週派人巡檢，夜晚有當地里巡守隊巡視。

市府：短時間內 不會更改地目

城鄉局計畫審議科科長方凱玲說明，員工宿舍早於都市計畫發布前存在，學校未開闢前，仍可依照原使用用途，但文小用地只能做學校或其附屬設施，如果改為其他用途，將不符合土地使用分區原則。