〈台北都會〉雙城論壇變數多、時限近 官員怕出包懲處

2017-06-25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕再六天，台北、上海雙城論壇將在中國上海登場，但行程安排和隨行人員名單至今未定案，台北市長柯文哲日前雖信心滿滿，聲稱有十四名議員參加，據了解，目前僅在徵詢階段，最後能否成行，恐還有變數。此外，不少局處私下坦言，時間太過緊迫，隨行參訪團的標案才正在進行，萬一出包，寫檢討報告事小，可能還得面臨懲處。

市府前天公布行程規劃，柯文哲七月一日下午飛抵上海，當晚由上海方作東，宴請台北市府人員，外界擔心中方給北市府穿小鞋，關注市長柯文哲是否出席七月一日晚宴，北市府發言人劉奕霆昨說，還不確定。

按照往例，晚宴和主論壇由兩市市長共同出席，市府幕僚透露，北市府會秉持對等、尊嚴狀態下參加，若中方未由市長應勇親自招待，而由副市長出面，不排除市長「到場但不出席」，改派副市長鄧家基參加晚宴。

這次論壇充滿諸多不確定性，市府基層員工更是「火燒屁股」，論壇舉辦時間本月十九日公布、行程規劃廿三日才曝光，短時間內要安排妥當首長行程、機票、住宿等，隨行人員眾多，依規定必須招標，有局處說，時間緊迫加上人數眾多，詢問好多旅遊廠商都持觀望態度，很擔心標案出包。

台北代表團預計七月一日下午搭機赴上海，晚上由上海方設宴請北市府；七月二日上午參加「台北上海城市論壇」，中午與青年醫生及醫學生午餐交流，下午則參訪徐匯區社區、徐匯濱江規劃館等，晚上由台北市政府設宴。七月三日參訪長江隧橋管控中心、崇明區社區，下午參觀東灘島濕地，結束後搭機返台。