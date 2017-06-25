〈台北都會〉立院換地勝券在握? 民進黨議會黨團打臉北市府

2017-06-25

四大財產處分案 30日表決

〔記者何世昌／台北報導〕台北市議會卅日將表決市府四大財產處分案，國民黨團已決議，甲級動員反對南港機廠解約案，其餘「原則反對、開放表決」，親民問政小組觀望但傾向支持，民進黨團則還待討論。各方態度雖有初步輪廓、但不明朗，北市府「自認」民進黨團會相挺，若再成功遊說無黨及小黨議員，表決勝券在握。但民進黨團總召許淑華直言，「不要高興得太早！」黨團未必要支持。

議會卅日召開第十三次臨時會表決財產處分案，包括立法院換地案、南港機廠解約案（賠償金二．四四億元）、北投奇岩段畸零地標售案、二備金決算案。立法院換地案涉及總值卅七．五億元土地交換，市府將用立法院所在土地，換南港瓶蓋工廠等五塊中央土地，屬重大市產處分，必須三分之二議員同意；其餘三案採相對多數。

南港機廠解約案 藍反到底

國民黨團書記長陳永德說，上週黨團會議決議反對南港機廠解約案，其餘「原則反對、開放表決」，同時發出甲級動員令，表決未出席者罰一萬元。

鄧家基奔走議會 估有38票

目前台北市議會共六十一席，國民黨團廿六席、民進黨團廿五席、親民問政小組四席（親民黨林國成及黃珊珊、無黨籍陳政忠及李慶元）、新黨兩席、台聯與民國黨各一席，無黨籍四席。副市長鄧家基上週出席海峽論壇，週四返台，隔天立刻奔走市議會，尋求各黨團支持。

據了解，鄧自認立法院換地案已掌握卅八票，距離三分之二同意（即四十一票），只差三票。除了民進黨市議員周柏雅對表決案有個人堅持，北市府盤算，民進黨團作為柯市府盟友，理應支持表決案，廿四票已「納袋」，台聯市議員陳建銘因女兒陳思宇入府擔任副發言人，理所當然支持表決。

親民問政小組、民國黨、無黨甚至葉林傳、陳重文、李芳儒、李傅中武等五名國民黨議員也傾向支持。北市府認為，距離表決還有一週，若再多爭取幾名國民黨市議員支持，表決案勝券在握。

總召許淑華反嗆 未必支持

但民進黨團總召許淑華說，內部有歧見，週三黨團會議後才能確定態度。柯一天到晚傷害民進黨，先後砲轟一例一休、前瞻計畫，如今又搶兩岸議題的話語權，綠營支持者早已心生不滿、地方反彈聲音也很大，「如果我們這些議員還無腦支持，是愧對選民！」