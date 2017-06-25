〈台北都會〉巨乳辣妹踩街 基隆鬧區更沸騰

2017-06-25

〔記者俞肇福／基隆報導〕在響徹雲霄的鼓聲中，「基隆海洋老鷹嘉年華」昨天下午四點開始在基隆市區熱鬧登場；來自全國各地團隊精心製作的大型布偶、肚皮舞、森巴鼓隊伍熱鬧踩街，遊行隊伍勁歌熱舞，讓基隆市的週末充滿嘉年華會的歡樂氣氛。

基隆海洋老鷹嘉年華遊行活動昨天參與隊伍多達四十八隊，市區從下午三點就封街，市長林右昌首先感謝大家參與，他說，嘉年華會讓基隆整個城市變成劇場，甚至是舞台，活動連結國中小學校美術課及社區民眾參與的作品，成為遊行的道具，未來變成基隆最具代表性的城市嘉年華，也讓所有人看到基隆的美麗、活力與魅力。

隨後在全場倒數聲中，林右昌、議長宋瑋莉、立委蔡適應與文化局長馬嫻育啟動遊行並參與踩街，沿途聚集了滿滿的民眾，相當熱鬧。

大壯觀願景發展協會打造巨型老鷹車美人魚；五福社區發展協會製作栩栩如生的台灣藍鵲，讓人一窺台灣藍鵲美麗身影；仁壽社區發展協會及六堵社區發展協會，各自打造媽祖及土地公，保佑民眾平安。

遊行隊伍成員，各自裝扮主題造型，結合風格獨特巨偶和大型道具，以踩街遊行方式穿梭於市區道路；佛朗明哥舞蹈、肚皮舞，舞者們在街頭勁歌熱舞，森巴鼓隊、雷鬼鼓隊鼓聲響徹雲霄，讓整個基隆市區為之沸騰。

其中遊行的巨偶中，最吸睛的就是一個三米高的「巨乳辣妹」，傲人雙峰呼之欲出，吸引許多人搶拍，成為遊行一大焦點。