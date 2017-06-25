〈台北都會〉華中橋增設匝道 立委促啟動調撥車道

2017-06-25

北市新工處暫不調撥

〔記者翁聿煌／新北報導〕台北市工務局新建工程處預計七月一日起進行華中橋增建匝道及自行車道工程，將封閉機慢車道，對通勤上班、上課前往北市民眾影響最大。立委江永昌質疑，汽機車混流爭道有交通安全疑慮，建議尖峰時段調撥車道，北市新工處總工程司王健忠說，恐調撥車道會造成用路人習慣改變，暫時先以增派義交維持交通，再視情況採取改善措施。

華中橋是中和區連接台北市唯一橋樑，北市出入口緊鄰第一果菜市場，每天在交通尖峰時刻，車流量過大時往往造成橋上車輛回堵，當地住戶、附近攤商和用路人苦不堪言，地方建議華中橋在新北市往台北市方向，增設匝道直接銜接水源快速道路，可紓解下華中橋右轉富民路、再上水源快速道路的車流，也可減少萬大路車流。台北市新工處確定七月一日起施工，除新增匝道工程，並增設外側自行車道，將封閉機慢車道，全部工程預計一年半。

立委江永昌指出，機慢車道封閉一年半期間，新北往台北方向兩線汽車道中，外線改為汽機車混流方式因應。但地方人士認為恐將造成橋面汽機車爭道、意外事件大增。

中和區福祥里長張昌期、福美里長陳靜慧、福真里長蔡昭發、連城里長林仁凱等人，要求台北市工務局新工處應確保用路人權益，不能只建議用路人在施工期間盡量繞道永和中正橋或板橋光復橋，況且尖峰時段中正橋及光復橋也在塞車。

江永昌建議，北市新工處應在交通尖峰時段視進出雙北市車流量，設置調撥車道，彌補封閉機慢車道不足。

將增派義交維持交通

王健忠說，經工程單位實測，尖峰時段往新北市及台北市車流量各有一千車次及一千兩百車次，若採取調撥車道，恐造成駕駛人用路習慣改變，反而易發生意外，因此新工處已與交通單位協調，初期先增派義交協助維持交通，再視情況決定後續改善措施。