〈台北都會〉華中橋機慢車道 7月起封一年

2017-06-24

〔記者黃建豪／台北報導〕時常往返台北市、新北市的機車族注意！連通台北市萬大路與新北市景平路的華中橋，將重砸四．三億元增設匝道，未來可直接從橋上連通水源快速道路與第一果菜批發市場，但工程預計從今年七月三十日起施工至明年六月底，七月一日起新北市往台北市方向機車慢車道封閉，但會將一條快車道改為混合車道，意即要從新北市通往台北市的機車族，還是能上橋，但得和汽車爭道，因此要多加小心慢行。

新工處指出，華中橋是跨越新店溪聯絡台北市萬華區與新北市中和區的交通要道， 並緊鄰第一果菜市場，匝道增設工程，會將慢車道的所有欄杆、橋面都拆除，屆時新北往台北方向，將只剩下兩條汽車快車道可以走，但其中外側的快車道會改成機車也能走的混合車道，台北往新北方向則不受影響。

新工處表示，整體工程預計明年六月三十日才能完工，新完成匝道將直接銜接水源快速道路，民眾將不用像現在一樣先轉富民路，才能接到水源快速道路，因為現行蔬果運銷貨車進入批發市場前，大多得走富民路，但華中橋龐大車流量也要用到，時常造成富民路塞車。

按照規劃，七月一日起，就會封閉華中橋新北市往台北市方向的機慢車道及人行道，機車需改行汽車道、行人改走下游側人行道，籲請行經華中橋的用路人，依照交通指揮人員指示通過並減速慢行。若擔心因車道縮減，造成堵車民眾，則可提早規劃改走光復橋及中正橋。