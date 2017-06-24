〈台北都會〉共融式遊戲場 北市2國小即起開放

2017-06-24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市率全國之先，打造校園無障礙遊戲空間。北市府在建安國小和大安國小設置共融式遊戲場，並同時建構校園無障礙通行動線，將共融式遊戲場融入教學及課程，強化教育性及育樂性。教育局表示，只要是學校開放時間，歡迎大小朋友體驗共融式遊戲場。此外，年底前將再增設兩處，規劃地點分別為和平實驗小學及文林國小；目前和平實小已進入招標階段，文林國小則仍在彙整意見階段。

教育局說明，以本身設有特教班和資源班的學校，優先列入設置共融式遊戲場對象，邀請身障家長團團體、專家學者、校方等進行會勘和諮詢後，選定建安和大安兩校。

大安國小設置座椅式盪鞦韆、四人座翹翹板、三種不同挑戰等級攀爬方式的攀爬滑梯組，及具備三面性能板Drum（鼓面）、Tambourine（手鼓）與Washboard（波浪板）的巨蛋型攀爬架，並利用原有的生態池建置一座景觀平台。

建安國小則設置穩定支架和網絡組成的攀爬組、提供學童觸摸與聽覺及感覺統合需求的音樂板及多功能板、具寬廣座位和較低高度的翹翹板。

教育局說，透過不同遊具，學童可體驗平衡（balancing）、攀爬（climbing）、擺盪（swinging）等感官上的刺激，訓練肢體平衡、聽覺體驗及語言發展等多面向能力。