〈台北都會〉鄧家基出席海峽論壇 綠酸「柯P密使」

2017-06-24

〔記者何世昌、沈佩瑤／台北報導〕海峽論壇本月十八日在廈門落幕，論壇聚焦兩岸商業合作，並由國台辦副主任龍明彪主持大會。由於台巴甫斷交，政界怕惹議多低調出席；但北市副市長鄧家基遭抓包偷偷出席論壇，更傳與政協主席俞正聲等人碰面。對此市議會民進黨團總召許淑華大酸，鄧無疑是柯Ｐ的「兩岸密使」，所以才偷偷摸摸赴中！

第九屆海峽論壇上週末在廈門舉辦，國民黨主席洪秀柱等政商界代表約八千餘人應邀出席。但不久前才發生「台巴斷交」，前副總統呂秀蓮直指禍首就是中國，出席論壇者是國家之恥。

「國家之恥」劍指國民黨主席洪秀柱，未料也罵到北市副市長鄧家基。鄧昨遭爆出席論壇，且傳與中國政協主席俞正聲、國台辦主任張志軍晚宴，廿二日晚間才悄悄返台；而他出訪期間，北市媒體事務組均稱，鄧副市長無公開行程。

柯：例行交流 正大光明

對此台北市長柯文哲昨聯訪緩頰，鄧去年也有去，強調此行是例行交流、過程「正大光明」。至於鄧有無與余餐敘？柯竟稱，「不曉得」，因鄧剛返台，他還沒了解細節。

為尋求市議會支持月底的表決案，鄧家基昨拜會無黨陳政忠；陳表示，鄧稱海峽論壇是為了幫雙城論壇「打頭陣」，但其他未透露。

對此許淑華批評，海峽論壇聚焦兩岸商業議題，北市府可公開派代表出席；但北市府選擇派鄧家基當「兩岸密使」、偷偷赴中，並讓媒事組協助掩蓋消息，令人質疑私下是否與中國達成不當交換。

記者昨數度致電鄧家基，均未接電話。