〈台北都會〉北榮新樓將開幕 石牌路恐打結

2017-06-24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北榮民總醫院第三門診大樓將於九月開幕，但周邊道路狹窄，當地東華里長袁大祥憂心屆時交通大打結，昨向市長柯文哲陳情，希望市府能協助調整動線。柯文哲直言，北榮外圍的石牌路本來就容易塞車，門診開下去更不得了，最後指示交通局，交通問題交通專業處理，門診開幕後也要追蹤後續情況。對此，北榮回應，已在六月廿日說明交通改善計畫；交通局則說，改善工程會在八月底完成。

里長：影響救護車進出

袁大祥無奈表示，從榮總興建第三門診大樓開始就罵到現在，但交通局都沒有什麼動作，眼看第三門診大樓啟用時間在即，石牌路已非常壅塞，附近三條道路又全是單行道，屆時不要說通行，更可能影響救護車進出。

他指出，石牌路二段是北投方向來的人車、救護車唯一動線，希望能改為雙向方便通行，並限制立農街停車空間，至少在尖峰時間不能停車，且該路段還設有大都會公車總站，不少公車會在該處迴轉，有時更將車輛放置此處讓駕駛休息，盼協調大都會客運調整。

交局：八月底完成改善

交通局科長張生萬說明，已進行三次會勘，目前規劃包括立農街到石牌路二段原先為單行道，未來將改為雙向，尖峰時刻禁止停車，路燈桿也將配合移到人行道，增加行車空間，不過，「由於需進行宣導，整體工程會在八月底才完成。」

柯文哲表示，醫院沒有分尖峰時段，隨時都是尖峰時段，希望將立農街停車空間全部移除，該拿掉就拿掉，他最後指示目前先照交通局規劃處哩，等九月啟用後會看這些規劃有無成效，該案進行列管並追蹤相關進度。

台北榮總對此坦言，第三門診大樓是舊大樓拆掉重建，原本出口朝向石牌路，造成塞車狀況，因此規劃新大樓出口朝向立農街，但立農街林立包含公車總站、保一總隊、消防局等單位，出入均為大型車輛，加上鄰近還有振興醫院，交通確實是一大問題。

北榮：會再跟里長溝通

北榮解釋，自今年三月十三日起，便已封閉第一門診大樓前往立農街通道，減少進入立農街車行，同時於院區六號門另設出院區道路，降低通往石牌路車流量，並增設義交指揮等，已在六月廿日共同會勘中說明，會再跟里長溝通。