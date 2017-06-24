〈台北都會〉八里首推夏祭沙雕 遭批沒特色

2017-06-24

八里人批沙雕、光雕非在地特色

〔記者葉冠妤／新北報導〕淡水河左岸、右岸差別大，為推動八里觀光，新北市府今夏將在八里左岸婚紗廣場新增光雕夜景、沙雕，舉辦熱鬧夏季祭典。目前如火如荼籌備中，光雕預計七月初點亮，沙雕尚在評估規劃階段，當地商家樂觀其成，但也有民眾不領情，譏諷模仿福隆沙雕、石門婚紗廣場，與八里在地特色脫節，「只會搞得四不像！」

市議員鄭戴麗香說，淡水、八里觀光熱度不大同，從淡水那端往八里看過來，總是黑壓壓一片、很單調，地方盼淡水河左右岸能同步發展。由於八里婚紗廣場啟用不久，因此希望能將婚紗廣場涼亭、沙灘進一步美化，讓這邊不是只有在白天騎單車看美景，未來也能擁有絕美夜色，且辦一個盛大的沙雕節，吸引遊客到八里玩。

觀光局盼光雕 讓情人節更加浪漫

新北市觀光局表示，預計於夏季七至八月，在渡船頭、婚紗廣場、龍形公園三處新增光雕裝置，增添亮點，藉此延長遊客觀光時間；其中，婚紗廣場光雕以粉色系ＬＥＤ營造浪漫氣息，可望在今年七夕情人節成為熱門朝聖地點。

負責沙雕部分的高管處副處長林宏政表示，由於沙雕經費仍在籌措，目前財源約八十萬元，受限經費、沙灘地形狹長，不可能與動輒經費上千萬元的福隆沙雕季比擬，若能結合民間商家力量，沙雕節規模就能擴大，目前仍在評估階段，尚未定案。

店家樂見夏祭 希望遊客待得更久

八里商家表示期待，希望能帶動更多觀光客。渡船頭店家說，營業皆隨渡輪班次休息，平日通常晚上七、八點就關門，暑假期間大約可到九點，若新增夜間光雕，讓遊客願意逗留更久，也很不錯；婚紗廣場周邊餐廳也表示樂觀其成。

不過，八里在地人則反應冷淡。民眾表示，八里特色不是沙灘，為何要舉辦沙雕季？要發展觀光，應走出自己的路，一味模仿石門婚紗廣場、福隆沙雕，只會搞得四不像而已。

林宏政回應，沙雕塑形也許可加入在地特色，高管處也正進一步評估效益，由於目前僅是雛形構想，若確定要執行，後續招標、製作順利，最快可在八月中旬完成沙雕造景。