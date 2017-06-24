〈台北都會〉電聯車系統更新落後 北捷放水沒罰包商

2017-06-24

〔記者何世昌／台北報導〕台北捷運高運量三二一型電聯車系統的車載通訊設備，因設備老舊導致故障率逐年提升；北捷公司於民國一○二年六月斥資二．六億元更新設備。但台北市審計處一○四年度決算審查報告指出，承商於履約期間進度大幅落後，北捷公司卻未依約罰處違約金，還藉故幫廠商扣除逾期日數，遭審計處指「計算違約金欠缺契約執行依據」。

台北捷運高運量系統由捷運局分批購入，其中，卅六輛「三二一型電聯車」列車系統已屆使用年限。該系統的通訊控制面盤組、車廂廣播單元、列車顯示器、語音控制單元等通訊系統元件，因設備老舊，故障率逐年提升。

審計處直指缺失

北捷公司為了汰換設備，民國一○二年六月發包重置採購案，更新卅六輛列車，工期總計八五○個日曆天，契約金額約二．六億餘元，現已完成更新。但審計處報告指出，承商於履約期間進度大幅落後卅％，北捷公司卻未依約開罰，還幫承商扣除逾期日數，直指有缺失。

北捷：契約未載明

對此北捷公司回應，扣除查驗日（不計入工期）後，承商僅延誤四十五天；由於此案契約未說明清楚，查驗日不列入工期，未來四案件會在契約中明載清楚。

月台閘門延宕也沒罰

北捷公司已非首次遭審計處抓包。台北捷運近四年發生四十七件落軌事件，並釀一死；為了避免落軌，北捷公司斥資上億元建置月台閘門，但承商倒閉，導致工程延宕，北捷公司卻任由擺爛延宕、未依約開罰，還特許廠商展延工期三二九天，民進黨市議員許淑華曾質疑包庇廠商。