〈台北都會〉捷運站內飲食挨罰 一年數百件

2017-06-24

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北捷運多設於商業、娛樂和購物街區的中心地帶，乘客稍不注意，邊吃邊喝搭乘捷運，就會違規遭開罰。北捷站務處長楊秦恆表示，依據交通部訂定的大眾捷運法規定，旅客如果在捷運站內飲食，即處以一五○○元至七五○○元罰鍰。不過，台鐵與高鐵則無相關法令規範，禁止民眾飲食。中央警察大學教授曾平毅指出，捷運系統不同於台鐵與高鐵，因此才禁止民眾捷運內飲食。

根據大眾捷運法規定，旅客在捷運禁止飲食區內吃東西、喝飲料、嚼食口香糖或檳榔，處一五○○元至七五○○元罰鍰。據北捷統計，一○三年的違規件數四五五件，一○四年為五○九件，一○五年則是五○七件。楊秦恆表示，乘客違規飲食站點，台北車站名列第一名；至於違規地點，車站內的比例高於在車廂內飲食的比例。

曾平毅說，台鐵與高鐵系統，與捷運系統不同，才開放民眾飲食。他指出，台鐵屬於平面軌道系統，高鐵則是高架系統；即使開放飲食，老鼠也很難進入系統，咬壞電線。然而，台北捷運屬地下化系統，並行經餐廳、商圈等地區，一旦開放乘客飲食，並引來老鼠進入捷運，恐造成線路安全的疑慮。

有民眾認為，喝水屬生理需求，呼籲捷運應開放。不過，曾平毅說，一旦捷運開放乘客喝水，稽查人員難以從液體顏色判定乘客是喝酒還是水，因此不建議捷運開放飲水，但有特殊情形，北捷多會通融允許。